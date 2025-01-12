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سعر Quasacoin (QUA) المباشر لليوم هو USD 0.00153839 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 123.39K . يتم تحديث سعر QUA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quasacoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.37K - تغيير سعر Quasacoin خلال اليوم هو -68.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 80.21M

أداء سعر Quasacoin (QUA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quasacoin مقابل USD هو $ -0.003318843105508353 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quasacoin مقابل USD هو $ +0.0005517555 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quasacoin مقابل USD هو $ +0.0006979304 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quasacoin مقابل USD هو $ +0.000474230269786655 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003318843105508353 -68.32% 30 يوم $ +0.0005517555 +35.87% 60 يوم $ +0.0006979304 +45.37% 90 يوم $ +0.000474230269786655 +44.56%

تحليل سعر Quasacoin (QUA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quasacoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00140393$ 0.00140393 $ 0.00140393 24 ساعة مرتفع $ 0.00488487$ 0.00488487 $ 0.00488487 عالية طوال الوقت $ 0.00649421$ 0.00649421 $ 0.00649421 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -68.32% تغير السعر (7 أيام) -6.29%

معلومات سوق Quasacoin (QUA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: