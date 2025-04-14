سعر Quartz (QTZ)
سعر Quartz (QTZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QTZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quartz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Quartz خلال اليوم هو +0.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر QTZ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر QTZ.
خلال اليوم، كان سعر Quartz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quartz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quartz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quartz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.19%
|30 يوم
|$ 0
|-34.14%
|60 يوم
|$ 0
|-85.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quartz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.12%
+0.19%
-7.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Quartz is a new user-friendly platform to test extreme innovation in NFTs and build for the next generation. Quartz will give you the tools, features, and easy access to jumpstart wildest, most experimental NFT projects. Built on Substrate, Quartz gives you the most versatile options for discovery and democratization of the NFT ecosystem and marketplaces, with very low barriers for entry.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 QTZ إلى VND
₫--
|1 QTZ إلى AUD
A$--
|1 QTZ إلى GBP
￡--
|1 QTZ إلى EUR
€--
|1 QTZ إلى USD
$--
|1 QTZ إلى MYR
RM--
|1 QTZ إلى TRY
₺--
|1 QTZ إلى JPY
¥--
|1 QTZ إلى RUB
₽--
|1 QTZ إلى INR
₹--
|1 QTZ إلى IDR
Rp--
|1 QTZ إلى KRW
₩--
|1 QTZ إلى PHP
₱--
|1 QTZ إلى EGP
￡E.--
|1 QTZ إلى BRL
R$--
|1 QTZ إلى CAD
C$--
|1 QTZ إلى BDT
৳--
|1 QTZ إلى NGN
₦--
|1 QTZ إلى UAH
₴--
|1 QTZ إلى VES
Bs--
|1 QTZ إلى PKR
Rs--
|1 QTZ إلى KZT
₸--
|1 QTZ إلى THB
฿--
|1 QTZ إلى TWD
NT$--
|1 QTZ إلى AED
د.إ--
|1 QTZ إلى CHF
Fr--
|1 QTZ إلى HKD
HK$--
|1 QTZ إلى MAD
.د.م--
|1 QTZ إلى MXN
$--