سعر Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI)
سعر Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI) المباشر لليوم هو USD 0.625184. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QCKUJI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quark Protocol Staked KUJI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.47
- تغيير سعر Quark Protocol Staked KUJI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Quark Protocol Staked KUJI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quark Protocol Staked KUJI مقابل USD هو $ -0.1251812800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quark Protocol Staked KUJI مقابل USD هو $ +0.0800117985 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quark Protocol Staked KUJI مقابل USD هو $ +0.1753520037641796 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.1251812800
|-20.02%
|60 يوم
|$ +0.0800117985
|+12.80%
|90 يوم
|$ +0.1753520037641796
|+38.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quark Protocol Staked KUJI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Liquid-staked auto-compounding derivative of KUJI, through Quark Protocol.
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$0.625184
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₺22.21278752
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₱36.64828608
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R$3.7823632
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