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سعر Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI) المباشر لليوم هو USD 0.625184 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر QCKUJI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quark Protocol Staked KUJI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.47 - تغيير سعر Quark Protocol Staked KUJI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quark Protocol Staked KUJI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quark Protocol Staked KUJI مقابل USD هو $ -0.1251812800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quark Protocol Staked KUJI مقابل USD هو $ +0.0800117985 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quark Protocol Staked KUJI مقابل USD هو $ +0.1753520037641796 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.1251812800 -20.02% 60 يوم $ +0.0800117985 +12.80% 90 يوم $ +0.1753520037641796 +38.98%

تحليل سعر Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quark Protocol Staked KUJI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 4.89$ 4.89 $ 4.89 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: