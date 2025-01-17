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سعر Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI)

USD

مخطط سعر Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI) المباشر

$0.625184
$0.625184$0.625184
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سعر Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI) لليوم

سعر Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI) المباشر لليوم هو USD 0.625184. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QCKUJI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quark Protocol Staked KUJI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.47
- تغيير سعر Quark Protocol Staked KUJI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quark Protocol Staked KUJI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quark Protocol Staked KUJI مقابل USD هو $ -0.1251812800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quark Protocol Staked KUJI مقابل USD هو $ +0.0800117985 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quark Protocol Staked KUJI مقابل USD هو $ +0.1753520037641796 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.1251812800-20.02%
60 يوم$ +0.0800117985+12.80%
90 يوم$ +0.1753520037641796+38.98%

تحليل سعر Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quark Protocol Staked KUJI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

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$ 4.89
$ 4.89$ 4.89

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معلومات سوق Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 2.47
$ 2.47$ 2.47

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ما هو Quark Protocol Staked KUJI ( QCKUJI )

Liquid-staked auto-compounding derivative of KUJI, through Quark Protocol.

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المصدر Quark Protocol Staked KUJI (QCKUJI)

الموقع الرسمي

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عملة QCKUJI إلى العملات المحلية

1 QCKUJI إلى AUD
A$1.00654624
1 QCKUJI إلى GBP
0.50639904
1 QCKUJI إلى EUR
0.60642848
1 QCKUJI إلى USD
$0.625184
1 QCKUJI إلى MYR
RM2.813328
1 QCKUJI إلى TRY
22.21278752
1 QCKUJI إلى JPY
¥97.30363776
1 QCKUJI إلى RUB
64.78156608
1 QCKUJI إلى INR
54.12843072
1 QCKUJI إلى IDR
Rp10,248.91639296
1 QCKUJI إلى PHP
36.64828608
1 QCKUJI إلى EGP
￡E.31.50302176
1 QCKUJI إلى BRL
R$3.7823632
1 QCKUJI إلى CAD
C$0.90026496
1 QCKUJI إلى BDT
76.00987072
1 QCKUJI إلى NGN
972.2861568
1 QCKUJI إلى UAH
26.37026112
1 QCKUJI إلى VES
Bs33.759936
1 QCKUJI إلى PKR
Rs174.38882496
1 QCKUJI إلى KZT
331.660112
1 QCKUJI إلى THB
฿21.5375888
1 QCKUJI إلى TWD
NT$20.57480544
1 QCKUJI إلى CHF
Fr0.56891744
1 QCKUJI إلى HKD
HK$4.86393152
1 QCKUJI إلى MAD
.د.م6.28935104