سعر Quantum Tech (QUA)
سعر Quantum Tech (QUA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QUA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quantum Tech الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30
- تغيير سعر Quantum Tech خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Quantum Tech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quantum Tech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quantum Tech مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quantum Tech مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-0.09%
|60 يوم
|$ 0
|-0.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quantum Tech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Quantum (QUA) is a cryptocurrency token built on the Polygon (MATIC) network. It is a vision of creating ONE token for all GAMES built under QuantumTech company. Giving it multiple governances and use-cases.
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