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سعر Quantum Tech (QUA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر QUA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quantum Tech الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30 - تغيير سعر Quantum Tech خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Quantum Tech (QUA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quantum Tech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quantum Tech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quantum Tech مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quantum Tech مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -0.09% 60 يوم $ 0 -0.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Quantum Tech (QUA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quantum Tech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 59.93$ 59.93 $ 59.93 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Quantum Tech (QUA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: