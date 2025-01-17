احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PIPE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PIPE.

سعر Quantum Pipeline (PIPE) المباشر لليوم هو USD 0.00962592 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PIPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quantum Pipeline الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 311.12 - تغيير سعر Quantum Pipeline خلال اليوم هو -6.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Quantum Pipeline (PIPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quantum Pipeline مقابل USD هو $ -0.000684458227676568 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quantum Pipeline مقابل USD هو $ -0.0009104599 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quantum Pipeline مقابل USD هو $ -0.0019689896 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quantum Pipeline مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000684458227676568 -6.63% 30 يوم $ -0.0009104599 -9.45% 60 يوم $ -0.0019689896 -20.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Quantum Pipeline (PIPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quantum Pipeline: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00961796$ 0.00961796 $ 0.00961796 24 ساعة مرتفع $ 0.01032935$ 0.01032935 $ 0.01032935 عالية طوال الوقت $ 0.053941$ 0.053941 $ 0.053941 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -6.63% تغير السعر (7 أيام) +14.89%

معلومات سوق Quantum Pipeline (PIPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: