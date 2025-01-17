سعر QUANTUM HUB (QUANTUM)
سعر QUANTUM HUB (QUANTUM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QUANTUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QUANTUM HUB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.70
- تغيير سعر QUANTUM HUB خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر QUANTUM HUB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QUANTUM HUB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QUANTUM HUB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QUANTUM HUB مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-19.87%
|60 يوم
|$ 0
|-5.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر QUANTUM HUB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the era of rapid technological advancement, Quantum stands at the forefront of innovation, offering custom-built AI supercomputing solutions designed to catapult your market share to new heights. With the global landscape evolving at an unprecedented pace, the demand for cutting-edge AI capabilities has never been greater. Quantum empowers you to seize this opportunity and stay ahead of the competition. Quantum's ClusterPower grants you unparalleled access to a cutting-edge AI infrastructure powered by Nvidia H100 GPU technology. Whether you require super-scale parallel AI training or massive LLM inference demanding hundreds of synchronized GPUs, our platform delivers the ideal infrastructure to accelerate your time-to-market and facilitate global expansion.
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