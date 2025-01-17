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سعر Quantum Fusion (QF) المباشر لليوم هو USD 2.84 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر QF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quantum Fusion الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 168.99K - تغيير سعر Quantum Fusion خلال اليوم هو -5.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Quantum Fusion (QF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quantum Fusion مقابل USD هو $ -0.174968453732313 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quantum Fusion مقابل USD هو $ -0.4746776000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quantum Fusion مقابل USD هو $ +7.6176641240 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quantum Fusion مقابل USD هو $ +2.41901058760485236 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.174968453732313 -5.80% 30 يوم $ -0.4746776000 -16.71% 60 يوم $ +7.6176641240 +268.23% 90 يوم $ +2.41901058760485236 +574.60%

تحليل سعر Quantum Fusion (QF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quantum Fusion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.61$ 2.61 $ 2.61 24 ساعة مرتفع $ 3.16$ 3.16 $ 3.16 عالية طوال الوقت $ 4.35$ 4.35 $ 4.35 تغير السعر (1 ساعة) -1.37% تغير السعر (1يوم) -5.80% تغير السعر (7 أيام) -9.35%

معلومات سوق Quantum Fusion (QF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: