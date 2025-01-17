سعر Quantum DAO ($QTDAO)
سعر Quantum DAO ($QTDAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $QTDAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quantum DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 491.44
- تغيير سعر Quantum DAO خلال اليوم هو -2.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Quantum DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quantum DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quantum DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quantum DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.26%
|30 يوم
|$ 0
|+171.87%
|60 يوم
|$ 0
|+322.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quantum DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.26%
-26.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Quantum DAO is an open-sourced initiative dedicated to funding quantum-resistant technology and supporting builders who are focused on securing our future against the looming threats posed by advancing quantum computing. By pooling resources and fostering innovation, Quantum DAO aims to create a robust defense against potential quantum attacks, ensuring the safety and integrity of our digital infrastructure for generations to come.
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