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سعر Quantum DAO ($QTDAO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $QTDAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quantum DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 491.44 - تغيير سعر Quantum DAO خلال اليوم هو -2.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Quantum DAO ($QTDAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quantum DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quantum DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quantum DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quantum DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.26% 30 يوم $ 0 +171.87% 60 يوم $ 0 +322.02% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Quantum DAO ($QTDAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quantum DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.26% تغير السعر (7 أيام) -26.26%

معلومات سوق Quantum DAO ($QTDAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: