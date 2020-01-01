توكنوميكس Quantum Biology DAO (QBIO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Quantum Biology DAO (QBIO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Quantum Biology DAO (QBIO) The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol. الموقع الرسمي: https://www.quantumbiology.xyz/ اشتر QBIO الآن!

توكنوميكس Quantum Biology DAO (QBIO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Quantum Biology DAO (QBIO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M إجمالي العرض: $ 430.00M $ 430.00M $ 430.00M العرض المتداول: $ 190.10M $ 190.10M $ 190.10M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02043613 $ 0.02043613 $ 0.02043613 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0036921 $ 0.0036921 $ 0.0036921 السعر الحالي: $ 0.00643846 $ 0.00643846 $ 0.00643846 معرفة المزيد عن سعر Quantum Biology DAO (QBIO)

توكنوميكس Quantum Biology DAO (QBIO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Quantum Biology DAO (QBIO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QBIO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QBIO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QBIO، استكشف السعر المباشر لتوكن QBIO!

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