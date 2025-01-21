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سعر Quantum Biology DAO (QBIO) المباشر لليوم هو USD 0.01686506 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.82M . يتم تحديث سعر QBIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quantum Biology DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 247.97K - تغيير سعر Quantum Biology DAO خلال اليوم هو +59.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 166.95M

أداء سعر Quantum Biology DAO (QBIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quantum Biology DAO مقابل USD هو $ +0.00631937 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quantum Biology DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quantum Biology DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quantum Biology DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00631937 +59.92% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Quantum Biology DAO (QBIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quantum Biology DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01051273$ 0.01051273 $ 0.01051273 24 ساعة مرتفع $ 0.02043613$ 0.02043613 $ 0.02043613 عالية طوال الوقت $ 0.02043613$ 0.02043613 $ 0.02043613 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) +59.92% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Quantum Biology DAO (QBIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: