سعر Quantum Biology DAO (QBIO)
سعر Quantum Biology DAO (QBIO) المباشر لليوم هو USD 0.01686506. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.82M. يتم تحديث سعر QBIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quantum Biology DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 247.97K
- تغيير سعر Quantum Biology DAO خلال اليوم هو +59.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 166.95M
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خلال اليوم، كان سعر Quantum Biology DAO مقابل USD هو $ +0.00631937 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quantum Biology DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quantum Biology DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quantum Biology DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00631937
|+59.92%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quantum Biology DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.71%
+59.92%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol.
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