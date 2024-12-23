احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر QAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر QAI.

سعر QuantixAI (QAI) المباشر لليوم هو USD 87.38 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 393.34M . يتم تحديث سعر QAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق QuantixAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.02M - تغيير سعر QuantixAI خلال اليوم هو -1.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.50M

أداء سعر QuantixAI (QAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر QuantixAI مقابل USD هو $ -1.40664750050591 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر QuantixAI مقابل USD هو $ -8.6495801780 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر QuantixAI مقابل USD هو $ +6.1609803020 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر QuantixAI مقابل USD هو $ +7.55214718841116 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.40664750050591 -1.58% 30 يوم $ -8.6495801780 -9.89% 60 يوم $ +6.1609803020 +7.05% 90 يوم $ +7.55214718841116 +9.46%

تحليل سعر QuantixAI (QAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر QuantixAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 87.1$ 87.1 $ 87.1 24 ساعة مرتفع $ 89.45$ 89.45 $ 89.45 عالية طوال الوقت $ 105.74$ 105.74 $ 105.74 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -1.58% تغير السعر (7 أيام) -8.48%

معلومات سوق QuantixAI (QAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: