سعر QuantixAI (QAI)
سعر QuantixAI (QAI) المباشر لليوم هو USD 87.38. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 393.34M. يتم تحديث سعر QAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QuantixAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.02M
- تغيير سعر QuantixAI خلال اليوم هو -1.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.50M
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خلال اليوم، كان سعر QuantixAI مقابل USD هو $ -1.40664750050591 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QuantixAI مقابل USD هو $ -8.6495801780 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QuantixAI مقابل USD هو $ +6.1609803020 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QuantixAI مقابل USD هو $ +7.55214718841116 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.40664750050591
|-1.58%
|30 يوم
|$ -8.6495801780
|-9.89%
|60 يوم
|$ +6.1609803020
|+7.05%
|90 يوم
|$ +7.55214718841116
|+9.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر QuantixAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-1.58%
-8.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing QAI the native utility token powering the QuantixAI ecosystem, including access to advanced features like, stakeholder returns, participation in decentralised governance, incentivising user engagement, and designed for facilitating trades and providing liquidity provisions for the QuantixAI trading bot.
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