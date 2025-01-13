سعر Quantfury (QTF)
سعر Quantfury (QTF) المباشر لليوم هو USD 6.25. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QTF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quantfury الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.62K
- تغيير سعر Quantfury خلال اليوم هو -9.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Quantfury مقابل USD هو $ -0.67730178062927 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quantfury مقابل USD هو $ -0.5396181250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quantfury مقابل USD هو $ +1.2465631250 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quantfury مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.67730178062927
|-9.77%
|30 يوم
|$ -0.5396181250
|-8.63%
|60 يوم
|$ +1.2465631250
|+19.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quantfury: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-9.77%
-19.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The QTF token offers token holders an ability to participate in spread revenues generated from the world's fastest growing online brokerage, Quantfury, which offers traders, investors, and cryptocurrency holders, to trade traditional financial and cryptocurrency markets at existing global exchange spot prices with zero fees.
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