سعر QuantaAI (QAI)
سعر QuantaAI (QAI) المباشر لليوم هو USD 0.00457753. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 457.51K. يتم تحديث سعر QAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QuantaAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.81K
- تغيير سعر QuantaAI خلال اليوم هو -22.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر QuantaAI مقابل USD هو $ -0.001342302029294123 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QuantaAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QuantaAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QuantaAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001342302029294123
|-22.67%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر QuantaAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.23%
-22.67%
-33.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
QuantaAI is the first decentralized quantum computing ecosystem designed to make quantum technology and AI accessible, efficient, and equitable. Leveraging Ethereum's smart contract capabilities, the platform connects quantum resource providers with users in need of computational power, enabling secure and transparent transactions. Its suite of advanced tools ensures optimized quantum performance, enhanced predictions through AI, and seamless integration of quantum computing into everyday applications. QuantaAI is not just a marketplace; it is a thriving ecosystem that fosters collaboration, drives innovation, and democratizes advanced computational power.
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