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سعر Quant AI (QAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر QAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quant AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.37 - تغيير سعر Quant AI خلال اليوم هو +0.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Quant AI (QAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quant AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quant AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quant AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quant AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.64% 30 يوم $ 0 +12.39% 60 يوم $ 0 -97.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Quant AI (QAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quant AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +0.64% تغير السعر (7 أيام) -2.45%

معلومات سوق Quant AI (QAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: