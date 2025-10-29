سعر Quak Coin المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي QUAK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر QUAK بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Quak Coin المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي QUAK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر QUAK بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن QUAK

معلومات سعر QUAK

الموقع الرسمي لـ QUAK

اقتصاد توكن QUAK

توقعات سعر QUAK

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Quak Coin

سعر Quak Coin (QUAK)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 QUAK إلى USD:

--
----
-1.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Quak Coin (QUAK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:24:55 (UTC+8)

معلومات سعر Quak Coin (QUAK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-1.83%

-2.06%

-2.06%

سعر Quak Coin (QUAK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QUAK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQUAK على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QUAK -0.19% على مدار الساعة الماضية، -1.83% على مدار 24 ساعة، و -2.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Quak Coin (QUAK)

$ 7.40K
$ 7.40K$ 7.40K

--
----

$ 7.40K
$ 7.40K$ 7.40K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Quak Coin هي $ 7.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QUAK يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.40K.

سجل سعر Quak Coin (QUAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quak Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quak Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quak Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quak Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.83%
30 يوم$ 0+4.47%
60 يوم$ 0+26.11%
90 يوم$ 0--

ما هو Quak Coin ( QUAK )

The cute yellow duck wearing sandals " Quak Quak Quak ". Quak Coin Launch on four.meme

This is a completely real duck, it’s my son’s duck. And it’s wearing duck slippers.

Build for the community 💛

I want to create this for my son; he gave me the idea for Quak—a cute duck wearing adorable slippers.

And I believe $Quak will go even further. Every day, I will tirelessly strive to connect more and build it stronger.

I will build this community to be beneficial in the BSC meme ecosystem, and it will bring a lot of happiness to many struggling families in the future.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Quak Coin (QUAK)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Quak Coin (USD)

كم ستكون قيمة Quak Coin (QUAK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Quak Coin (QUAK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Quak Coin.

تحقق الآن من توقعات سعر Quak Coin!

عملة QUAK إلى العملات المحلية

توكنوميكس Quak Coin (QUAK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Quak Coin (QUAK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس QUAK والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Quak Coin (QUAK)

كم يساوي Quak Coin (QUAK) اليوم؟
سعر QUAK المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر QUAK إلى USD الحالي؟
سعر QUAK إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Quak Coin ؟
القيمة السوقية لعملة QUAK هي $ 7.40K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن QUAK؟
العرض المتداول لتوكن QUAK هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ QUAK؟
حقق QUAK سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ QUAK؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 QUAK.
ما هو حجم تداول QUAK؟
حجم تداول QUAK المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع QUAK هذا العام؟
قد يرتفع QUAK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر QUAK لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:24:55 (UTC+8)

تحديثات Quak Coin (QUAK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,125.35
$113,125.35$113,125.35

-1.32%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.86
$4,007.86$4,007.86

-2.17%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.03999
$0.03999$0.03999

-13.88%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.22
$198.22$198.22

-0.34%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1034
$3.1034$3.1034

-19.54%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,007.86
$4,007.86$4,007.86

-2.17%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,125.35
$113,125.35$113,125.35

-1.32%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.22
$198.22$198.22

-0.34%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6551
$2.6551$2.6551

+0.72%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19539
$0.19539$0.19539

-2.19%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Tx24

Tx24

TXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0236
$0.0236$0.0236

-5.60%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08888
$0.08888$0.08888

+4,344.00%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000238
$0.0000000238$0.0000000238

+176.74%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001365
$0.00001365$0.00001365

+110.00%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008930
$0.0008930$0.0008930

+93.83%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.225
$2.225$2.225

+50.23%