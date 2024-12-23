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سعر Quadency Token (QUAD) المباشر لليوم هو USD 0.00497755 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M . يتم تحديث سعر QUAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quadency Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.56 - تغيير سعر Quadency Token خلال اليوم هو -2.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 250.07M

أداء سعر Quadency Token (QUAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quadency Token مقابل USD هو $ -0.000140747870317131 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quadency Token مقابل USD هو $ +0.0001275576 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quadency Token مقابل USD هو $ +0.0011102270 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quadency Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000140747870317131 -2.74% 30 يوم $ +0.0001275576 +2.56% 60 يوم $ +0.0011102270 +22.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Quadency Token (QUAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quadency Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0049224$ 0.0049224 $ 0.0049224 24 ساعة مرتفع $ 0.00513834$ 0.00513834 $ 0.00513834 عالية طوال الوقت $ 0.085643$ 0.085643 $ 0.085643 تغير السعر (1 ساعة) -1.18% تغير السعر (1يوم) -2.74% تغير السعر (7 أيام) -18.61%

معلومات سوق Quadency Token (QUAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: