سعر Quadency Token (QUAD)
سعر Quadency Token (QUAD) المباشر لليوم هو USD 0.00497755. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M. يتم تحديث سعر QUAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quadency Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.56
- تغيير سعر Quadency Token خلال اليوم هو -2.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 250.07M
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خلال اليوم، كان سعر Quadency Token مقابل USD هو $ -0.000140747870317131 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quadency Token مقابل USD هو $ +0.0001275576 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quadency Token مقابل USD هو $ +0.0011102270 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quadency Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000140747870317131
|-2.74%
|30 يوم
|$ +0.0001275576
|+2.56%
|60 يوم
|$ +0.0011102270
|+22.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quadency Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.18%
-2.74%
-18.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched in 2018, Quadency is a multi-exchange trading platform allowing users to create, test, and deploy trading strategies.
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