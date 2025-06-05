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سعر QU3ai (QU3) المباشر لليوم هو USD 0.02619562 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر QU3 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق QU3ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 335.28K - تغيير سعر QU3ai خلال اليوم هو -1.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر QU3ai (QU3) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر QU3ai مقابل USD هو $ -0.00042609221610537 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر QU3ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر QU3ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر QU3ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00042609221610537 -1.60% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر QU3ai (QU3)

اكتشف أحدث تحليلات سعر QU3ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01506011$ 0.01506011 $ 0.01506011 24 ساعة مرتفع $ 0.02817435$ 0.02817435 $ 0.02817435 عالية طوال الوقت $ 0.193433$ 0.193433 $ 0.193433 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -1.60% تغير السعر (7 أيام) -65.01%

معلومات سوق QU3ai (QU3)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: