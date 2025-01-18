سعر Qtoken (QTO)
سعر Qtoken (QTO) المباشر لليوم هو USD 0.107406. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Qtoken الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.35
- تغيير سعر Qtoken خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Qtoken مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Qtoken مقابل USD هو $ -0.0104643195 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Qtoken مقابل USD هو $ -0.0101375367 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Qtoken مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0104643195
|-9.74%
|60 يوم
|$ -0.0101375367
|-9.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Qtoken: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+3.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Qoneqt is the first verified social community platform utilizing web 3.0. They are one of the pioneers in surface web and Social Tokens. Qoneqt intends to bring autheticity in communication between communities and individuals online with real faces. No fake profiles or bots allowed on the platform. Qoneqt is a social community platform which allows only verified users on the platform. Smart Contracts on platform audited by Quillhash Team and have applied for ISO certification.
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