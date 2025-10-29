معلومات سعر Qstay (QSTAY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00101727 $ 0.00101727 $ 0.00101727 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00101727$ 0.00101727 $ 0.00101727 عالية طوال الوقت $ 0.00575394$ 0.00575394 $ 0.00575394 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) +3.04% تغير السعر (7 أيام) +19.81% تغير السعر (7 أيام) +19.81%

سعر Qstay (QSTAY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول QSTAY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00101727، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـQSTAY على الإطلاق هو $ 0.00575394، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير QSTAY -0.37% على مدار الساعة الماضية، +3.04% على مدار 24 ساعة، و +19.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Qstay (QSTAY)

القيمة السوقية $ 967.31K$ 967.31K $ 967.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 967.31K$ 967.31K $ 967.31K إمداد دورة التداول 999.26M 999.26M 999.26M إجمالي العرض 999,255,480.400535 999,255,480.400535 999,255,480.400535

القيمة السوقية الحالية لـ Qstay هي $ 967.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QSTAY يبلغ 999.26M، مع إجمالي عرض 999255480.400535. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 967.31K.