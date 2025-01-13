سعر Qrkita (QRT)
سعر Qrkita (QRT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QRT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Qrkita الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 175.08
- تغيير سعر Qrkita خلال اليوم هو +238.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر QRT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر QRT.
خلال اليوم، كان سعر Qrkita مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Qrkita مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Qrkita مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Qrkita مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+238.30%
|30 يوم
|$ 0
|+190.20%
|60 يوم
|$ 0
|-18.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Qrkita: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+238.30%
+225.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Qrkita Is Intended To facilitate Non-Cash Transactions, Encourage Financial Inclusion, Promote MSMEs, So That In The End It Can Encourage Economic Growth. All Merchant Can Make Transactions Using QR Not Only Wholesalers But Also Small Traders Such As Meatball Sellers, Vegetable Sellers And Others Throughout Indonesia. And Finally, Our Initial Token Offering / ITO Crowfunding Platform Based On Existing Project As A Bridge Between Fiat And Crypto Community All Around The World.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 QRT إلى AUD
A$--
|1 QRT إلى GBP
￡--
|1 QRT إلى EUR
€--
|1 QRT إلى USD
$--
|1 QRT إلى MYR
RM--
|1 QRT إلى TRY
₺--
|1 QRT إلى JPY
¥--
|1 QRT إلى RUB
₽--
|1 QRT إلى INR
₹--
|1 QRT إلى IDR
Rp--
|1 QRT إلى PHP
₱--
|1 QRT إلى EGP
￡E.--
|1 QRT إلى BRL
R$--
|1 QRT إلى CAD
C$--
|1 QRT إلى BDT
৳--
|1 QRT إلى NGN
₦--
|1 QRT إلى UAH
₴--
|1 QRT إلى VES
Bs--
|1 QRT إلى PKR
Rs--
|1 QRT إلى KZT
₸--
|1 QRT إلى THB
฿--
|1 QRT إلى TWD
NT$--
|1 QRT إلى CHF
Fr--
|1 QRT إلى HKD
HK$--
|1 QRT إلى MAD
.د.م--