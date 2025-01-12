سعر QQQ6900 (QQQ)
سعر QQQ6900 (QQQ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 270.04K. يتم تحديث سعر QQQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QQQ6900 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.10K
- تغيير سعر QQQ6900 خلال اليوم هو -36.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر QQQ6900 مقابل USD هو $ -0.00015452939692176 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QQQ6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QQQ6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QQQ6900 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00015452939692176
|-36.39%
|30 يوم
|$ 0
|-17.66%
|60 يوم
|$ 0
|+50.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر QQQ6900: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.82%
-36.39%
+42.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The QQQ project is about democratizing quant finance in a way that resonates with today’s crypto audience. It provides users with access to high-level quant strategies traditionally reserved for institutional investors, all wrapped in a memecoin format that emphasizes community, humor, and the degen culture. Our goal is to bridge the gap between sophisticated quant strategies and the vibrant world of cryptocurrency, making financial tools that were once exclusive more accessible and entertaining.
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