سعر QoWatt (QWT)
سعر QoWatt (QWT) المباشر لليوم هو USD 0.00596052. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QWT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QoWatt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 239.85
- تغيير سعر QoWatt خلال اليوم هو +2.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر QoWatt مقابل USD هو $ +0.00012462 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QoWatt مقابل USD هو $ -0.0024145917 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QoWatt مقابل USD هو $ -0.0002298281 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QoWatt مقابل USD هو $ -0.000189659785256399 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012462
|+2.14%
|30 يوم
|$ -0.0024145917
|-40.50%
|60 يوم
|$ -0.0002298281
|-3.85%
|90 يوم
|$ -0.000189659785256399
|-3.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر QoWatt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+2.14%
-14.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
QoWatt, the first French startup to run on green energy*, reinforced by Elrond blockchain technology. * Goal: To be able to deliver and maintain from the QoWatt charging stations, 40% of the electricity generated by renewable energy.
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