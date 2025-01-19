سعر QODA (QODA)
سعر QODA (QODA) المباشر لليوم هو USD 0.00233864. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QODA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QODA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.65K
- تغيير سعر QODA خلال اليوم هو -4.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر QODA مقابل USD هو $ -0.000116580062860823 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QODA مقابل USD هو $ +0.0002954394 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QODA مقابل USD هو $ +0.0001905926 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QODA مقابل USD هو $ +0.0002022851265136533 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000116580062860823
|-4.74%
|30 يوم
|$ +0.0002954394
|+12.63%
|60 يوم
|$ +0.0001905926
|+8.15%
|90 يوم
|$ +0.0002022851265136533
|+9.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر QODA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.52%
-4.74%
+12.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Qoda Finance is a DeFi Ecosystem pioneering on-chain asset management and credit markets. Qoda’s mission is to decentralize traditional financial services, and make them accessible to everyone. The Qoda Ecosystem is full of novel, DeFi apps that are generating revenue today. The $QODA token is the only entrypoint to the Qoda DAO: stakers govern and earn rewards from the ecosystem.
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￡E.0.1174465008
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