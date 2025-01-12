سعر QMind (QMIND)
سعر QMind (QMIND) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.78K. يتم تحديث سعر QMIND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QMind الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.35
- تغيير سعر QMind خلال اليوم هو -0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر QMind مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QMind مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QMind مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QMind مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.26%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر QMind: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.26%
-13.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
QMind is the next-generation platform where Quantum-inspired AI meets the blockchain revolution. It leverages advanced artificial intelligence and quantum principles to deliver cutting-edge predictive analytics, personalized DeFi tools, and interactive AI-driven assistance for crypto enthusiasts and traders. QMind’s mission is to redefine decision-making in DeFi by combining the probabilistic power of quantum-inspired models with the intelligence of AI. By unlocking the hidden patterns in blockchain data, QMind empowers users with the tools to make smarter, faster, and more informed financial decisions.
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