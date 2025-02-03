سعر QMCoin (QMC)
سعر QMCoin (QMC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QMC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QMCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 898.54
- تغيير سعر QMCoin خلال اليوم هو -20.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر QMCoin مقابل USD هو $ -0.000118809784708172 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QMCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QMCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QMCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000118809784708172
|-20.88%
|30 يوم
|$ 0
|-42.96%
|60 يوم
|$ 0
|+4.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر QMCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
-20.88%
-31.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
QMCoin is a decentralized Magnet Link Blockchain.
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