سعر Qitcoin (QTC)
سعر Qitcoin (QTC) المباشر لليوم هو USD 0.04013186. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Qitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.52K
- تغيير سعر Qitcoin خلال اليوم هو +0.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Qitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Qitcoin مقابل USD هو $ -0.0069453240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Qitcoin مقابل USD هو $ -0.0070364032 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Qitcoin مقابل USD هو $ -0.019169689319524346 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.19%
|30 يوم
|$ -0.0069453240
|-17.30%
|60 يوم
|$ -0.0070364032
|-17.53%
|90 يوم
|$ -0.019169689319524346
|-32.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Qitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+0.19%
-3.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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A$0.0654149318
|1 QTC إلى GBP
￡0.0325068066
|1 QTC إلى EUR
€0.0389279042
|1 QTC إلى USD
$0.04013186
|1 QTC إلى MYR
RM0.18059337
|1 QTC إلى TRY
₺1.4399311368
|1 QTC إلى JPY
¥6.2497345578
|1 QTC إلى RUB
₽4.0115807256
|1 QTC إلى INR
₹3.487458634
|1 QTC إلى IDR
Rp657.8992389984
|1 QTC إلى PHP
₱2.353733589
|1 QTC إلى EGP
￡E.2.042711674
|1 QTC إلى BRL
R$0.2343700624
|1 QTC إلى CAD
C$0.0589938342
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৳4.9598965774
|1 QTC إلى NGN
₦67.4484131462
|1 QTC إلى UAH
₴1.6959724036
|1 QTC إلى VES
Bs2.32764788
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Rs11.3460794592
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₸21.0776541906
|1 QTC إلى THB
฿1.3672924702
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Fr0.0365199926
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HK$0.3126271894
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