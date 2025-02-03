سعر QI Blockchain (QIE)
سعر QI Blockchain (QIE) المباشر لليوم هو USD 0.00701645. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QI Blockchain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.13K
- تغيير سعر QI Blockchain خلال اليوم هو +0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر QI Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QI Blockchain مقابل USD هو $ -0.0000600965 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QI Blockchain مقابل USD هو $ +0.0001442217 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QI Blockchain مقابل USD هو $ +0.001266331770761978 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.54%
|30 يوم
|$ -0.0000600965
|-0.85%
|60 يوم
|$ +0.0001442217
|+2.06%
|90 يوم
|$ +0.001266331770761978
|+22.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر QI Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
+0.54%
+1.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
QI is a public, open-source, decentralized platform that runs smart contracts. These contracts are written in code and run on the Hyperledger Besu network. The main difference between QI and other blockchain platforms is that QI can run smart contracts. QI also has its own cryptocurrency, called QIE. QIE is used to pay for gas, which is the transaction fee that miners charge to execute a contract. The QI blockchain is different from other blockchain platforms because it's Turingcomplete. This means that it can run any computer program. This makes QI very powerful and flexible and brings out its potential to revolutionize the way we interact with the digital world.
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€0.0068059565
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$0.00701645
|1 QIE إلى MYR
RM0.031574025
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₺0.251750226
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¥1.0926717585
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₽0.701364342
|1 QIE إلى INR
₹0.609729505
|1 QIE إلى IDR
Rp115.023752088
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₱0.4115147925
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￡E.0.357137305
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R$0.040976068
|1 QIE إلى CAD
C$0.0103141815
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৳0.8671630555
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₴0.296515177
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Bs0.4069541
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