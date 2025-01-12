سعر Qbao (QBT)
سعر Qbao (QBT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.52K. يتم تحديث سعر QBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Qbao الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.57K
- تغيير سعر Qbao خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 67.44M
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خلال اليوم، كان سعر Qbao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Qbao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Qbao مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Qbao مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-85.70%
|60 يوم
|$ 0
|-85.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Qbao: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Qbao is a Qtum based decentralized social network which includes the usages of multi-digital crypto-currencies wallet, trading and payment, Dapp store, and social interaction, with the aim to build a complete and decentralized ecology of Qtum world.
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