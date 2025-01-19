سعر Qawalla (QWLA)
سعر Qawalla (QWLA) المباشر لليوم هو USD 0.278941. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QWLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Qawalla الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.28
- تغيير سعر Qawalla خلال اليوم هو -5.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Qawalla مقابل USD هو $ -0.016868265045836 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Qawalla مقابل USD هو $ +0.0198404038 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Qawalla مقابل USD هو $ -0.0062430343 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Qawalla مقابل USD هو $ +0.030836097231659 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.016868265045836
|-5.70%
|30 يوم
|$ +0.0198404038
|+7.11%
|60 يوم
|$ -0.0062430343
|-2.23%
|90 يوم
|$ +0.030836097231659
|+12.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Qawalla: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.43%
-5.70%
-0.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched in May 2021, by the team located all around the world, Qawalla is a decentralized finance platform providing Governance Smart Contracts and transparent Explorer tools for the next generation of Exchange Traded Funds. Qawalla uses the power of smart contracts and the transparency of the blockchain to provide a unique set of tools that benefit Traditional market ETFs migrating to decentralized markets. **Exchange Traded Fund Token** (ETFT) will offer lower operating costs than traditional open-end Funds, flexible control, greater transparency, and better cost efficiency in wallets / accounts. Traditional market mutual funds have offered many advantages over building a portfolio one security at a time. QWLA sees the same potential benefits in Blockchain, Crypto, and Decentralized markets. ETFs are a traditional market feature that allows all the same benefits of an ETFT but centralized. **Exchange traded fund token:** * Traditional ETF benefits * No market hours * Can be moved from exchange to exchange freely * Can be sent from wallet to wallet freely * Full fund trading transparency on the block explorer * Can be held in Cold storage or on the Blockchain network * Generally have functionality upon the network they are built
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