سعر Pyrin (PYI)
سعر Pyrin (PYI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 274.54K. يتم تحديث سعر PYI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pyrin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.65K
- تغيير سعر Pyrin خلال اليوم هو +0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 451.55M
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خلال اليوم، كان سعر Pyrin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pyrin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pyrin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pyrin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.34%
|30 يوم
|$ 0
|+19.63%
|60 يوم
|$ 0
|+147.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pyrin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.56%
+0.34%
+52.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pyrin, a decentralized Kaspa fork integrated with Blake3, combines BlockDAG and GhostDAG with innovative Smart Contracts, ensuring scalable and instant transactions with low fees and introduces a groundbreaking resource-managing Proof-of-Work (PAIW).
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