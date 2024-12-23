سعر Pyramid Financial (PYRA)
سعر Pyramid Financial (PYRA) المباشر لليوم هو USD 35.45. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 189.08K. يتم تحديث سعر PYRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pyramid Financial الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Pyramid Financial خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.01M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PYRA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PYRA.
خلال اليوم، كان سعر Pyramid Financial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pyramid Financial مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pyramid Financial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pyramid Financial مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pyramid Financial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pyramid Financial’s vision with $PYRA is positioned as a defiant challenge to what it views as the overly restrained and idealistic norms of decentralized finance (DeFi). Framing the current state of DeFi as a product of “sustainable” limitations, Pyramid Financial proposes a system that abandons the ideals of equity and democratization. Instead, it offers a model aimed at users who seek to dominate, not just participate. In this ecosystem, $PYRA is more than just a token—it’s presented as a symbol of power and resilience, crafted for those who reject modern DeFi’s “grain-fed” structure, which Pyramid sees as bound by restrictive values. Pyramid Financial’s ethos is that true wealth creation favors the bold and competitive, not those waiting for “egalitarian” returns. By advocating for a system where only the strong and assertive succeed, it emphasizes the notion that this new economic frontier is not for everyone—especially not for those unwilling to embrace risk and ambition. In essence, Pyramid Financial invites participants who are unafraid to strive for dominance and financial strength. Those who lack this aggressive mindset, it suggests, will ultimately be left behind. This philosophy doesn’t cater to universal success but promises substantial rewards to those who are willing to claim their space in a competitive, merit-driven economic framework.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PYRA إلى AUD
A$56.3655
|1 PYRA إلى GBP
￡28.0055
|1 PYRA إلى EUR
€33.6775
|1 PYRA إلى USD
$35.45
|1 PYRA إلى MYR
RM158.816
|1 PYRA إلى TRY
₺1,247.4855
|1 PYRA إلى JPY
¥5,548.2795
|1 PYRA إلى RUB
₽3,647.4505
|1 PYRA إلى INR
₹3,014.668
|1 PYRA إلى IDR
Rp571,774.1135
|1 PYRA إلى PHP
₱2,078.4335
|1 PYRA إلى EGP
￡E.1,802.6325
|1 PYRA إلى BRL
R$215.536
|1 PYRA إلى CAD
C$50.6935
|1 PYRA إلى BDT
৳4,218.1955
|1 PYRA إلى NGN
₦54,791.1655
|1 PYRA إلى UAH
₴1,480.392
|1 PYRA إلى VES
Bs1,807.95
|1 PYRA إلى PKR
Rs9,825.322
|1 PYRA إلى KZT
₸18,540.7045
|1 PYRA إلى THB
฿1,215.226
|1 PYRA إلى TWD
NT$1,159.215
|1 PYRA إلى CHF
Fr31.5505
|1 PYRA إلى HKD
HK$275.4465
|1 PYRA إلى MAD
.د.م355.209