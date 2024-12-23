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سعر Pyramid Financial (PYRA) المباشر لليوم هو USD 35.45 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 189.08K . يتم تحديث سعر PYRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pyramid Financial الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Pyramid Financial خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.01M

أداء سعر Pyramid Financial (PYRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pyramid Financial مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pyramid Financial مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pyramid Financial مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pyramid Financial مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pyramid Financial (PYRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pyramid Financial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 62.39$ 62.39 $ 62.39 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Pyramid Financial (PYRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: