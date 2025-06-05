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سعر Pygmy Hippo (KOBUSHI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KOBUSHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pygmy Hippo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Pygmy Hippo خلال اليوم هو -1.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pygmy Hippo (KOBUSHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pygmy Hippo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pygmy Hippo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pygmy Hippo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pygmy Hippo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.62% 30 يوم $ 0 -96.29% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pygmy Hippo (KOBUSHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pygmy Hippo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.27% تغير السعر (1يوم) -1.62% تغير السعر (7 أيام) -36.81%

معلومات سوق Pygmy Hippo (KOBUSHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: