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سعر PVC META (PVC) المباشر لليوم هو USD 0.00871273 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PVC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PVC META الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.28K - تغيير سعر PVC META خلال اليوم هو -16.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PVC META (PVC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PVC META مقابل USD هو $ -0.001722935261297494 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PVC META مقابل USD هو $ +0.0001307144 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PVC META مقابل USD هو $ +0.0010196621 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PVC META مقابل USD هو $ -0.002257565174988995 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001722935261297494 -16.51% 30 يوم $ +0.0001307144 +1.50% 60 يوم $ +0.0010196621 +11.70% 90 يوم $ -0.002257565174988995 -20.57%

تحليل سعر PVC META (PVC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PVC META: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00858629$ 0.00858629 $ 0.00858629 24 ساعة مرتفع $ 0.01043566$ 0.01043566 $ 0.01043566 عالية طوال الوقت $ 7.05$ 7.05 $ 7.05 تغير السعر (1 ساعة) -7.74% تغير السعر (1يوم) -16.51% تغير السعر (7 أيام) -14.94%

معلومات سوق PVC META (PVC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: