سعر PVC META (PVC)
سعر PVC META (PVC) المباشر لليوم هو USD 0.00871273. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PVC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PVC META الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.28K
- تغيير سعر PVC META خلال اليوم هو -16.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PVC META مقابل USD هو $ -0.001722935261297494 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PVC META مقابل USD هو $ +0.0001307144 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PVC META مقابل USD هو $ +0.0010196621 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PVC META مقابل USD هو $ -0.002257565174988995 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001722935261297494
|-16.51%
|30 يوم
|$ +0.0001307144
|+1.50%
|60 يوم
|$ +0.0010196621
|+11.70%
|90 يوم
|$ -0.002257565174988995
|-20.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PVC META: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.74%
-16.51%
-14.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PVC Meta is your premier source for everything cryptocurrency related. PVC Meta is definitely the most trusted and leading cryptocurrency on all digital platforms which is based on Binance smart chain (BEP-20). You can also read the latest news, or engage with the community on our PVC Meta forum. •Safe & Secure: PVC Meta is secure as it runs on blockchain technology along with other security layers •Great Community: We claim to hold a back-end community of more than millions of people and our main objective is to financially support the community. •Technology: PVC Meta runs on Binance Smart Chain (BEP-20).
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€0.0084513481
|1 PVC إلى USD
$0.00871273
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RM0.039207285
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₺0.3126127524
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¥1.3568334429
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₽0.8709244908
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₹0.757136237
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Rp142.8316164912
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₱0.5110016145
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￡E.0.443477957
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R$0.0508823432
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C$0.0128077131
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৳1.0768063007
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₦14.6432239291
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₴0.3681999698
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₸4.5760129233
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Fr0.0079285843
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