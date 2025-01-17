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سعر Puzzle Swap (PUZZLE) المباشر لليوم هو USD 5.12 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PUZZLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Puzzle Swap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.98 - تغيير سعر Puzzle Swap خلال اليوم هو +1.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Puzzle Swap (PUZZLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Puzzle Swap مقابل USD هو $ +0.062565 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Puzzle Swap مقابل USD هو $ +2.8422179840 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Puzzle Swap مقابل USD هو $ +0.7371202560 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Puzzle Swap مقابل USD هو $ +3.1141572667897174 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.062565 +1.24% 30 يوم $ +2.8422179840 +55.51% 60 يوم $ +0.7371202560 +14.40% 90 يوم $ +3.1141572667897174 +155.25%

تحليل سعر Puzzle Swap (PUZZLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Puzzle Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 5.01$ 5.01 $ 5.01 24 ساعة مرتفع $ 5.23$ 5.23 $ 5.23 عالية طوال الوقت $ 18.94$ 18.94 $ 18.94 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.24% تغير السعر (7 أيام) +17.32%

معلومات سوق Puzzle Swap (PUZZLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: