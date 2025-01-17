سعر Puzzle Swap (PUZZLE)
سعر Puzzle Swap (PUZZLE) المباشر لليوم هو USD 5.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PUZZLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Puzzle Swap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.98
- تغيير سعر Puzzle Swap خلال اليوم هو +1.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Puzzle Swap مقابل USD هو $ +0.062565 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Puzzle Swap مقابل USD هو $ +2.8422179840 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Puzzle Swap مقابل USD هو $ +0.7371202560 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Puzzle Swap مقابل USD هو $ +3.1141572667897174 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.062565
|+1.24%
|30 يوم
|$ +2.8422179840
|+55.51%
|60 يوم
|$ +0.7371202560
|+14.40%
|90 يوم
|$ +3.1141572667897174
|+155.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Puzzle Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.24%
+17.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Puzzle Swap is a DEX on Waves that aggregates all the offers from various trading platforms: Puzzle Swap, Swop.fi, and Waves.Exchange liquidity pools. Puzzle Swap also includes staking, and NFT trading.
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