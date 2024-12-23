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سعر PUTinCoin (PUT) المباشر لليوم هو USD 0.00040379 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 887.00K . يتم تحديث سعر PUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PUTinCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 192.68 - تغيير سعر PUTinCoin خلال اليوم هو -19.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.20B

أداء سعر PUTinCoin (PUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PUTinCoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PUTinCoin مقابل USD هو $ -0.0001654016 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PUTinCoin مقابل USD هو $ -0.0000488352 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PUTinCoin مقابل USD هو $ -0.0000436406003743058 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -19.68% 30 يوم $ -0.0001654016 -40.96% 60 يوم $ -0.0000488352 -12.09% 90 يوم $ -0.0000436406003743058 -9.75%

تحليل سعر PUTinCoin (PUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PUTinCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00040353$ 0.00040353 $ 0.00040353 24 ساعة مرتفع $ 0.00050341$ 0.00050341 $ 0.00050341 عالية طوال الوقت $ 0.04497617$ 0.04497617 $ 0.04497617 تغير السعر (1 ساعة) -14.83% تغير السعر (1يوم) -19.68% تغير السعر (7 أيام) -21.53%

معلومات سوق PUTinCoin (PUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: