سعر PUTinCoin (PUT)
سعر PUTinCoin (PUT) المباشر لليوم هو USD 0.00040379. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 887.00K. يتم تحديث سعر PUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PUTinCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 192.68
- تغيير سعر PUTinCoin خلال اليوم هو -19.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.20B
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خلال اليوم، كان سعر PUTinCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PUTinCoin مقابل USD هو $ -0.0001654016 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PUTinCoin مقابل USD هو $ -0.0000488352 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PUTinCoin مقابل USD هو $ -0.0000436406003743058 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-19.68%
|30 يوم
|$ -0.0001654016
|-40.96%
|60 يوم
|$ -0.0000488352
|-12.09%
|90 يوم
|$ -0.0000436406003743058
|-9.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PUTinCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-14.83%
-19.68%
-21.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PUTinCoin was created to pay tribute to the people, the economic success and the president of one of the largest and greatest countries in the world: Russia! The decision to develop a crypto-currency dedicated to Russia was made to support the fast growing Russian economy and market within the country and beyond its borders. With PUTinCoin a lot of possibilities will be provided for businesses, traders, private persons, social and economic projects. The present and future technology, services and apps are and will always be free to use!
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