توكنوميكس Pussy Financial (PUSSY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pussy Financial (PUSSY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pussy Financial (PUSSY) PUSSY is an ERC20 token built on the Ethereum blockchain. The project is founded on the idea that strong community foundation and goals are the fundamental building blocks of any token. PUSSY has built its foundation as a meme coin to rival the likes of DOGE and SHIB, but also plans it one step further by creating future utility for the token and DAPPs built on the ecosystem. Ideas being currently pursued by the devs include a PUSSY DAO, Arcade, Farming, Studio, and charity partnerships. الموقع الرسمي: https://pussy.financial/ اشتر PUSSY الآن!

توكنوميكس Pussy Financial (PUSSY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pussy Financial (PUSSY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M إجمالي العرض: $ 420.00B $ 420.00B $ 420.00B العرض المتداول: $ 218.40B $ 218.40B $ 218.40B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Pussy Financial (PUSSY)

توكنوميكس Pussy Financial (PUSSY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pussy Financial (PUSSY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PUSSY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PUSSY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PUSSY، استكشف السعر المباشر لتوكن PUSSY!

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