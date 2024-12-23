سعر Pussy Financial (PUSSY)
سعر Pussy Financial (PUSSY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.31M. يتم تحديث سعر PUSSY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pussy Financial الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 237.51
- تغيير سعر Pussy Financial خلال اليوم هو -3.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 218.40B
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خلال اليوم، كان سعر Pussy Financial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pussy Financial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pussy Financial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pussy Financial مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.40%
|30 يوم
|$ 0
|-9.84%
|60 يوم
|$ 0
|+81.39%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pussy Financial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.76%
-3.40%
-24.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PUSSY is an ERC20 token built on the Ethereum blockchain. The project is founded on the idea that strong community foundation and goals are the fundamental building blocks of any token. PUSSY has built its foundation as a meme coin to rival the likes of DOGE and SHIB, but also plans it one step further by creating future utility for the token and DAPPs built on the ecosystem. Ideas being currently pursued by the devs include a PUSSY DAO, Arcade, Farming, Studio, and charity partnerships.
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