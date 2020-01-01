توكنوميكس PUSO (PUSO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PUSO (PUSO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PUSO (PUSO) PUSO is a decentralized stablecoin pegged to Philippines Peso on the Mento Platform. This marks the sixth stablecoin for mobile payments available on the Mento Platform, built on the Celo blockchain. PUSO can be easily used for remittances, FX trading and microloans, converted on-chain in other stable currencies on Celo, and accessed across various decentralized applications and services without regional barriers. الموقع الرسمي: https://www.mento.org/ اشتر PUSO الآن!

توكنوميكس PUSO (PUSO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PUSO (PUSO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 131.02K $ 131.02K $ 131.02K إجمالي العرض: $ 7.65M $ 7.65M $ 7.65M العرض المتداول: $ 7.65M $ 7.65M $ 7.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 131.02K $ 131.02K $ 131.02K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01853788 $ 0.01853788 $ 0.01853788 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01539815 $ 0.01539815 $ 0.01539815 السعر الحالي: $ 0.0171381 $ 0.0171381 $ 0.0171381 معرفة المزيد عن سعر PUSO (PUSO)

توكنوميكس PUSO (PUSO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PUSO (PUSO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PUSO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PUSO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PUSO، استكشف السعر المباشر لتوكن PUSO!

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