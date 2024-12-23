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سعر PUSO (PUSO) المباشر لليوم هو USD 0.01697435 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 150.81K . يتم تحديث سعر PUSO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PUSO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.34K - تغيير سعر PUSO خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.88M

أداء سعر PUSO (PUSO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PUSO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PUSO مقابل USD هو $ -0.0000220377 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PUSO مقابل USD هو $ -0.0002832136 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PUSO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.05% 30 يوم $ -0.0000220377 -0.12% 60 يوم $ -0.0002832136 -1.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PUSO (PUSO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PUSO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0167778$ 0.0167778 $ 0.0167778 24 ساعة مرتفع $ 0.01716546$ 0.01716546 $ 0.01716546 عالية طوال الوقت $ 0.01798039$ 0.01798039 $ 0.01798039 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -0.47%

معلومات سوق PUSO (PUSO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: