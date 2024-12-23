سعر PUSO (PUSO)
سعر PUSO (PUSO) المباشر لليوم هو USD 0.01697435. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 150.81K. يتم تحديث سعر PUSO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PUSO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.34K
- تغيير سعر PUSO خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.88M
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خلال اليوم، كان سعر PUSO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PUSO مقابل USD هو $ -0.0000220377 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PUSO مقابل USD هو $ -0.0002832136 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PUSO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.05%
|30 يوم
|$ -0.0000220377
|-0.12%
|60 يوم
|$ -0.0002832136
|-1.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PUSO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-0.05%
-0.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PUSO is a decentralized stablecoin pegged to Philippines Peso on the Mento Platform. This marks the sixth stablecoin for mobile payments available on the Mento Platform, built on the Celo blockchain. PUSO can be easily used for remittances, FX trading and microloans, converted on-chain in other stable currencies on Celo, and accessed across various decentralized applications and services without regional barriers.
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