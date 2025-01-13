سعر Purrcoin (PURR)
سعر Purrcoin (PURR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PURR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Purrcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 222.78
- تغيير سعر Purrcoin خلال اليوم هو -2.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Purrcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Purrcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Purrcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Purrcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.26%
|30 يوم
|$ 0
|-52.00%
|60 يوم
|$ 0
|+72.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Purrcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-2.26%
-14.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
For people who like cats on the Internet! $PURR is an ERC-20 memecoin on Base, created by the founders of mfpurrs (Ethscriptions) and megapurrs (Base NFTs). $PURR was stealthily launched, it was never announced or advertised until the supply was fully distributed. 80% of the $PURR supply was paired with 4.2069 ETH in the liquidity pool, and the other 20% was split equally across all megapurr mints (20k $PURR for each megapurr minted).
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