سعر Purr (PURR)
سعر Purr (PURR) المباشر لليوم هو USD 0.370772. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 221.58M. يتم تحديث سعر PURR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Purr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.76M
- تغيير سعر Purr خلال اليوم هو -21.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 597.87M
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خلال اليوم، كان سعر Purr مقابل USD هو $ -0.1013088306940004 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Purr مقابل USD هو $ +0.2476372098 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Purr مقابل USD هو $ +0.7389293529 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Purr مقابل USD هو $ +0.2265029966039266 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.1013088306940004
|-21.46%
|30 يوم
|$ +0.2476372098
|+66.79%
|60 يوم
|$ +0.7389293529
|+199.29%
|90 يوم
|$ +0.2265029966039266
|+157.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Purr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.78%
-21.46%
-33.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PURR is the first spot launch on the Hyperliquid L1. There is no sale and no planned utility for $PURR. The max supply of $PURR was 1 billion. 500 million $PURR were distributed proportionally to points holders. 400 million $PURR initially deployed as Hyperliquidity (HIP-2) were burned. $PURR is deflationary, as trading fees paid in $PURR are burned.
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