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سعر Purple Wojak المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ PURK هي 13,780.8 USD. تابع تحديثات أسعار PURK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Purple Wojak المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ PURK هي 13,780.8 USD. تابع تحديثات أسعار PURK إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PURK

معلومات سعر PURK

ما هو PURK

الوثيقة البيضاء لـ PURK

الموقع الرسمي لـ PURK

اقتصاد توكن PURK

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شعار Purple Wojak

سعر Purple Wojak (PURK)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PURK إلى USD:

$0.00001379
$0.00001379$0.00001379
+1.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Purple Wojak (PURK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:55:08 (UTC+8)

سعر Purple Wojak اليوم

السعر المباشر لمشروع Purple Wojak (PURK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PURK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PURK.

يحتل Purple Wojak حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,780.8، مع عرض متداول قدره 998.72M PURK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PURK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0020818، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PURK بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-3.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Purple Wojak (PURK)

$ 13.78K
$ 13.78K$ 13.78K

--
----

$ 13.78K
$ 13.78K$ 13.78K

998.72M
998.72M 998.72M

998,716,601.171079
998,716,601.171079 998,716,601.171079

القيمة السوقية الحالية لـ Purple Wojak هي $ 13.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PURK يبلغ 998.72M، مع إجمالي عرض 998716601.171079. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.78K.

سجل سعر Purple Wojak بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0020818
$ 0.0020818$ 0.0020818

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

+1.34%

-3.68%

-3.68%

سجل سعر Purple Wojak (PURK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Purple Wojak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Purple Wojak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Purple Wojak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Purple Wojak مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.34%
30 يوم$ 0-1.85%
60 يوم$ 0-28.21%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Purple Wojak

Purple Wojak (PURK) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PURK في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPurple Wojak (PURK) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Purple Wojak نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Purple Wojak الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PURK للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Purple Wojak.

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المصدر Purple Wojak (PURK)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن Purple Wojak

كم تبلغ قيمة Purple Wojak الآن؟

تتداول Purple Wojak حاليًا عند $، مع تحرك في السعر بنسبة 1.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوفر هذا السعر المباشر لقطة لنشاط السوق في الوقت الفعلي ومشاعر المستثمرين.

هل سيرتفع أو سينخفض سعر PURK اليوم؟

أظهر PURK تحركًا في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يعكس كيف يستجيب السوق للأخبار الأخيرة وحجم التداول والتطورات داخل منظومة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed.

ما مدى شعبية Purple Wojak اليوم؟

سجل الرمز المميز حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى عدد المتداولين الذين يشترون أو يبيعون PURK بنشاط.

ما الذي يجعل Purple Wojak مختلفًا عن الأصول المشفرة الأخرى؟

باعتباره جزءًا من فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Wojak-Themed ومُبنى على شبكة --، يقدم PURK وظيفة وفائدة محددة ضمن منظومته، والتي قد تشمل المدفوعات أو الحوكمة أو التصويت أو حالات استخدام خاصة بالتطبيقات.

كم يبلغ حجم المعروض من PURK في السوق؟

يوجد اليوم 998716601.171079 رمز مميز متداول، مما يساعد في تحديد ندرة الرمز المميز والقيمة السوقية الإجمالية له.

ما هو أعلى وأدنى سعر لـ Purple Wojak على الإطلاق؟

يبلغ أعلى سعر مسجل للرمز المميز (ATH) $0.0020818، بينما يبلغ أدنى سعر له (ATL) $، مما يوفر سياقًا مهمًا للمستثمرين على المدى الطويل لتقييم دورات الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Purple Wojak

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:55:08 (UTC+8)

تحديثات Purple Wojak (PURK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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