سعر Purple Wojak اليوم

السعر المباشر لمشروع Purple Wojak (PURK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PURK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PURK.

يحتل Purple Wojak حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,780.8، مع عرض متداول قدره 998.72M PURK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PURK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0020818، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PURK بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-3.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Purple Wojak (PURK)

القيمة السوقية $ 13.78K$ 13.78K $ 13.78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.78K$ 13.78K $ 13.78K إمداد دورة التداول 998.72M 998.72M 998.72M إجمالي العرض 998,716,601.171079 998,716,601.171079 998,716,601.171079

القيمة السوقية الحالية لـ Purple Wojak هي $ 13.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PURK يبلغ 998.72M، مع إجمالي عرض 998716601.171079. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.78K.