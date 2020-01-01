توكنوميكس Purple Toshi (POSHI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Purple Toshi (POSHI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Purple Toshi (POSHI) Purple Toshi ($POSHI) is a meme token launched on the Solana blockchain aimed to bring fun, inclusivity, and innovation to the crypto world. Inspired by internet culture and the rapid rise of meme coins, the mission is to create a lighthearted, engaging, and rewarding experience for all holders through viral memes, interactive contests, and community-driven initiatives, while leveraging the speed and low fees of Solana. Beyond entertainment $POSHI aims to introduce real utility by exploring features such as staking, NFT integrations, and community-driven governance. الموقع الرسمي: https://www.purpletoshi.com/ الوثيقة البيضاء: https://static1.squarespace.com/static/67d8e6aa16ede01602a5c550/t/6813022c1de07c4b6b0bb0b9/1746076204510/Poshi+Whitepaper.pdf اشتر POSHI الآن!

توكنوميكس Purple Toshi (POSHI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Purple Toshi (POSHI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.44K $ 6.44K $ 6.44K إجمالي العرض: $ 419.40B $ 419.40B $ 419.40B العرض المتداول: $ 419.40B $ 419.40B $ 419.40B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.44K $ 6.44K $ 6.44K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Purple Toshi (POSHI)

توكنوميكس Purple Toshi (POSHI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Purple Toshi (POSHI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن POSHI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن POSHI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس POSHI، استكشف السعر المباشر لتوكن POSHI!

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