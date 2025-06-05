سعر Purple Toshi (POSHI)
سعر Purple Toshi (POSHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.61K. يتم تحديث سعر POSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Purple Toshi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Purple Toshi خلال اليوم هو -2.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 419.43B
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خلال اليوم، كان سعر Purple Toshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Purple Toshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Purple Toshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Purple Toshi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.81%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Purple Toshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-2.81%
+1.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Purple Toshi ($POSHI) is a meme token launched on the Solana blockchain aimed to bring fun, inclusivity, and innovation to the crypto world. Inspired by internet culture and the rapid rise of meme coins, the mission is to create a lighthearted, engaging, and rewarding experience for all holders through viral memes, interactive contests, and community-driven initiatives, while leveraging the speed and low fees of Solana. Beyond entertainment $POSHI aims to introduce real utility by exploring features such as staking, NFT integrations, and community-driven governance.
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