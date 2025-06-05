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سعر Purple Toshi (POSHI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.61K . يتم تحديث سعر POSHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Purple Toshi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Purple Toshi خلال اليوم هو -2.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 419.43B

أداء سعر Purple Toshi (POSHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Purple Toshi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Purple Toshi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Purple Toshi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Purple Toshi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.81% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Purple Toshi (POSHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Purple Toshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -2.81% تغير السعر (7 أيام) +1.44%

معلومات سوق Purple Toshi (POSHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: