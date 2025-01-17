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سعر Purple Bitcoin (PBTC) المباشر لليوم هو USD 0.429599 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Purple Bitcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 640.32K - تغيير سعر Purple Bitcoin خلال اليوم هو +4.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Purple Bitcoin (PBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Purple Bitcoin مقابل USD هو $ +0.01875752 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Purple Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Purple Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Purple Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01875752 +4.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Purple Bitcoin (PBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Purple Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.362593$ 0.362593 $ 0.362593 24 ساعة مرتفع $ 0.451744$ 0.451744 $ 0.451744 عالية طوال الوقت $ 0.460229$ 0.460229 $ 0.460229 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) +4.57% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Purple Bitcoin (PBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: