سعر Puriever (PURE)
سعر Puriever (PURE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PURE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Puriever الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 110.12
- تغيير سعر Puriever خلال اليوم هو -7.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Puriever مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Puriever مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Puriever مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Puriever مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.78%
|30 يوم
|$ 0
|-17.09%
|60 يوم
|$ 0
|-3.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Puriever: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-7.78%
-16.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Puriever is building an air quality data analytics platform on the blockchain to empower people to live better lives by having greater awareness of the environment that they live in. We provide real-time data on indoor and outdoor conditions verified by our devices and recorded on the blockchain for trusted and accessible information.
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