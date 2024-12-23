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سعر Pure Unadulterated Bliss (PUB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.31K . يتم تحديث سعر PUB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pure Unadulterated Bliss الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.37K - تغيير سعر Pure Unadulterated Bliss خلال اليوم هو +3.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر Pure Unadulterated Bliss (PUB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pure Unadulterated Bliss مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pure Unadulterated Bliss مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pure Unadulterated Bliss مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pure Unadulterated Bliss مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.45% 30 يوم $ 0 -57.81% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pure Unadulterated Bliss (PUB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pure Unadulterated Bliss: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +4.11% تغير السعر (1يوم) +3.45% تغير السعر (7 أيام) -44.02%

معلومات سوق Pure Unadulterated Bliss (PUB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: