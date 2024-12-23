سعر Pure Unadulterated Bliss (PUB)
سعر Pure Unadulterated Bliss (PUB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.31K. يتم تحديث سعر PUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pure Unadulterated Bliss الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.37K
- تغيير سعر Pure Unadulterated Bliss خلال اليوم هو +3.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر Pure Unadulterated Bliss مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pure Unadulterated Bliss مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pure Unadulterated Bliss مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pure Unadulterated Bliss مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.45%
|30 يوم
|$ 0
|-57.81%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pure Unadulterated Bliss: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.11%
+3.45%
-44.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Pub is the facial expression one expresses when experiencing pure unadulterated bliss. It derives from 2chan from the early 2000's based on a character in a japanese manga. $Pub originated from the popular catchphrase meme “Yaranaika?” (Japanese: やらないか?), which translates to "Shall we do it?" This phrase comes from the opening dialogue of Kuso Miso Technique, a Geikomi manga drawn by Yamakawa Junichi. First published in 1987, Kuso Miso Technique appeared in the second issue of Barakomi, a Japanese gay-interest magazine. Subsequently, the manga evolved into a full-blown internet meme on sites like NND and 2channel, using the faces of the characters in the scene and repurposing and recontextualizing the drawing.
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