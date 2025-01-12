سعر Puppy (PAPI)
سعر Puppy (PAPI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PAPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Puppy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.90K
- تغيير سعر Puppy خلال اليوم هو +4.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Puppy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Puppy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Puppy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Puppy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.54%
|30 يوم
|$ 0
|-27.79%
|60 يوم
|$ 0
|-40.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Puppy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-11.88%
+4.54%
-9.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Puppy Token (PAPI) is a meme token developed on the Solana network. Additionally, PAPI is another launchpool project developed by Bitci Exchange following BEPE and BOGE.
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