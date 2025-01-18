احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PUPPETS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PUPPETS.

سعر Puppets Coin (PUPPETS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PUPPETS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Puppets Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.76K - تغيير سعر Puppets Coin خلال اليوم هو +1.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Puppets Coin (PUPPETS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Puppets Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Puppets Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Puppets Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Puppets Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.29% 30 يوم $ 0 +1.04% 60 يوم $ 0 +16.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Puppets Coin (PUPPETS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Puppets Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +1.29% تغير السعر (7 أيام) +3.96%

معلومات سوق Puppets Coin (PUPPETS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: