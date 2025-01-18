سعر Puppets Coin (PUPPETS)
سعر Puppets Coin (PUPPETS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PUPPETS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Puppets Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.76K
- تغيير سعر Puppets Coin خلال اليوم هو +1.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Puppets Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Puppets Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Puppets Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Puppets Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.29%
|30 يوم
|$ 0
|+1.04%
|60 يوم
|$ 0
|+16.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Puppets Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+1.29%
+3.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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