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سعر Puppet on Sol (PUPPET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.48K . يتم تحديث سعر PUPPET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Puppet on Sol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 192.02 - تغيير سعر Puppet on Sol خلال اليوم هو -1.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Puppet on Sol (PUPPET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Puppet on Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Puppet on Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Puppet on Sol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Puppet on Sol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.84% 30 يوم $ 0 -29.62% 60 يوم $ 0 -36.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Puppet on Sol (PUPPET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Puppet on Sol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00706442$ 0.00706442 $ 0.00706442 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -1.84% تغير السعر (7 أيام) -16.04%

معلومات سوق Puppet on Sol (PUPPET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: