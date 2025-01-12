سعر Puppet on Sol (PUPPET)
سعر Puppet on Sol (PUPPET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.48K. يتم تحديث سعر PUPPET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Puppet on Sol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 192.02
- تغيير سعر Puppet on Sol خلال اليوم هو -1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Puppet on Sol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Puppet on Sol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Puppet on Sol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Puppet on Sol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.84%
|30 يوم
|$ 0
|-29.62%
|60 يوم
|$ 0
|-36.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Puppet on Sol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-1.84%
-16.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Didn’t you know…. we’ve been pulling the strings behind the scenes this entire time. In the shadowy corners of the digital realm, a master puppeteer weaves a dark yet amusing tale. Politicians, influencers, and celebrities alike find their strings pulled, dancing to a tune they can't control. The world watches in a mix of horror and hilarity as the puppeteer exerts his influence, turning the most powerful figures into mere marionettes. Welcome to the $PUPPET show, where the boundaries between comedy and conspiracy blur, and every move is both sinister and side-splitting.
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